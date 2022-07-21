جوائز كاف - بابي ماتار سار أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2022.. وأفضل هدف سنغالي

حصد بابي ماتار سار لاعب منتخب السنغال وتوتنام الإنجليزي جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا لعام 2022 والمقدمة من (كاف).

وتفوق سار على حنعبل المجبري لاعب منتخب تونس ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكريم كوناتيه لاعب منتخب كوت ديفوار وريد بول سالزبورج النمساوي.

لاعب الوسط البالغ 19 عاما تواجد في قائمة أسود التيرانجا الفائز بجائزة أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر، واكتفى بالمشاركة في 12 دقيقة كبديل في نصف النهائي.

The future is here! 💫 The 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Men’s Young Player of the Year (MEN) is Pape Matar Sarr! 🤩#CAFAwards2022 pic.twitter.com/xnUd8a7Zaz — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

وقضى سار الموسم الماضي معارا لصفوف ميتز الفرنسي إذ خاض 34 مباراة وسجل هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويعد السنغالي الشاب من خريجي أكاديمية جينيراسيون فوت السنغالية وانتقل لصفوف ميتز ثم منه إلى توتنام مقابل 16 مليون يورو، والذي أعاره مرة أخرى لفريقه الفرنسي الموسم المنقضي.

وأصبح سار أول سنغالي يفوز بالجائزة، إذ حصدها من قبل فيكتور أوسيمين وأليكس أيوبي من نيجيريا، والزامبي باستون داكا.

ويُعد المغربي أشرف حكيمي الأكثر تتويجا بالجائزة إذ حصد مرتين عامي 2018 و2019.

وفي جائزة أفضل هدف في القارة فاز السنغالي عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني بالجائزة بعد هدفه بطريقة مقصية رائعة في شباك أسيك الإيفواري.

وتفوق ساخو على جابادينيو ماهانجو لاعب مالاوي في شباك المغرب بأمم إفريقيا، وكذلك زهير المترجي لاعب الوداد المغربي في شباك الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

OUT OF THIS WORLD! 🤯 🇸🇳 Pape Ousmane Sakho’s outrageous bicycle-kick claims the Goal of the Year Award! 😍#CAFAwards2022 pic.twitter.com/KBiHrk2t7r — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

وألغيت المسابقة في آخر عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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