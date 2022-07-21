جوائز كاف - الوداد أفضل نادٍ داخل إفريقيا لعام 2022

حاز الوداد المغربي جائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2022 والمقدمة من (كاف).

وتفوق الوداد على نهضة بركان المغربي والأهلي المصري.

وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها الوداد بالجائزة بعد 2017.

وقال يحيى جبران قائد الفريق عقب تسلم الجائزة: "فخور بهذه الجائزة وأشكر كل الطاقم الفني والإدارة والمشجعين واللاعبين".

THEY DID IT AGAIN! 🌟 Wydad AC claim Club of the Year Award for the second successive time! ⚪️🔴 👏𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒!👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/8i3PZrildf — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

وتوج الوداد بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي لموسم 2021-2022.

وحصد الوداد لقب الدوري المغربي 22 مرة، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات في تاريخه.

وينافس الوداد لتحقيق ثالث ألقابه الموسم الجاري بعد الوصول لنهائي كأس العرش المغربي.

ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 5 ألقاب.

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