جوائز كاف - الوداد أفضل نادٍ داخل إفريقيا لعام 2022

الخميس، 21 يوليه 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

حاز الوداد المغربي جائزة أفضل فريق في إفريقيا لعام 2022 والمقدمة من (كاف).

وتفوق الوداد على نهضة بركان المغربي والأهلي المصري.

وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها الوداد بالجائزة بعد 2017.

أخبار متعلقة
كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز كاف ويوضح السبب جوائز كاف – مصر تنافس السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف - الشناوي وديانج مرشحان لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. والأهلي ينافس ثنائي المغرب جوائز كاف - كيروش ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب.. وخروج موسيماني

وقال يحيى جبران قائد الفريق عقب تسلم الجائزة: "فخور بهذه الجائزة وأشكر كل الطاقم الفني والإدارة والمشجعين واللاعبين".

وتوج الوداد بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي لموسم 2021-2022.

وحصد الوداد لقب الدوري المغربي 22 مرة، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات في تاريخه.

وينافس الوداد لتحقيق ثالث ألقابه الموسم الجاري بعد الوصول لنهائي كأس العرش المغربي.

ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 5 ألقاب.

اقرأ أيضا:

كيروش يغيب عن حفل جوائز كاف

مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي في ناديه الكبير

أحمد المحمدي يتحدث عن دوره الجديد في أستون فيلا

المصري يطلب المشاركة في الكونفدرالية

الوداد جوائز كاف أفضل ناد في إفريقيا
نرشح لكم
جوائز كاف - أشوالا نجمة برشلونة الأفضل في إفريقيا.. طالع كل جوائز السيدات جوائز كاف - للمرة الثانية.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 جوائز كاف - أليو سيسيه أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022 جوائز كاف - السنغال أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2022 جوائز كاف - بابي ماتار سار أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2022.. وأفضل هدف سنغالي جوائز كاف - الشناوي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2022 انتهت جوائز كاف - سيطرة سنغالية.. وجائزة وحيدة لـ مصر من نصيب الشناوي أبطال إفريقيا للسيدات - طريق وادي دجلة.. والمدير الفني يتحدث عن هدفه
أخر الأخبار
سيفارق والده.. كونسيساو يرحل عن بورتو وينضم إلى أياكس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد تمثيل الأتزوري.. جواو بيدرو يرحل عن إيطاليا وينضم لـ فنربخشة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة 34 دقيقة | الكرة المصرية
حكم القمة: استمتعت بلقاء الأهلي والزمالك بسبب هجوم الفريقين.. ولم أشعر بصعوبة بإدارته 34 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 54 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف