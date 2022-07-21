الحادي عشر.. لينجارد يعزز هجوم نوتنجهام فورست

انضم جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى نوتنجهام فورست في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

وانتهى تعاقد الدولي الإنجليزي مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم المنقضي.

واجتاز اللاعب البالغ 29 عاما الفحص الطبي، وسيسافر إلى معسكر الفريق في ألمانيا يوم الجمعة قبل يوم واحد من مواجهة يونيون برلين الودية.

وقضى لينجارد قرابة 20 عاما في صفوف يونايتد منذ انضمامه لفريق تحت 9 سنوات في 2001.

وحصد موسم 2012-13 رفقة فريق الشباب لقب الدوري الإنجليزي تحت 21 عاما.

وخاض لينجارد عدة إعارات في دوري الدرجة الأولى، ومن ثم في 2014 لعب لأول مرة بقميص الشياطين الحمر تحت قيادة لويس فان جال.

ومنذ ذلك الحين خاض 232 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وصنع 21.

وحصد رفقة الفريق الأول لقب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

الموسم المنصرم خاض لينجارد 22 مباراة سجل هدفين وصنع 1 في جميع المسابقات.

وأصبح لينجارد الصفقة الحادية عشر في سوق الانتقالات الشتوية.

وعاد نونتجهام فورست إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1998-99.

كما سبق أن توج الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا موسمي 1978-79 و1979-80.

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