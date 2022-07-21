رسالة وداع من مصطفى محمد إلى جماهير جالاتا سراي قبل إتمام انتقاله إلى نانت

نشر مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي رسالة وداعية إلى جماهير ناديه قبل إتمام انتقاله إلى صفوف نانت الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وكتب مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس "دعمكم واحترامكم لكل شيء كان رائعا".

وواصل "شكرا لكم لجعلي أشعر بأنني في بيتي".

وتابع "أشكر زملائي لقد كنت فخورا لكوني معكم".

وأتم "الموسم المقبل سألعب لفريق آخر على سبيل الإعارة، أتمنى لكم الأفضل وآمل رؤيتكم مجددا".

وغادر مصطفى محمد تركيا إلى فرنسا يوم الثلاثاء بعد اتفاق ناديه مع نانت على انتقاله للنادي الفرنسي.

وعلم FilGoal.com أن مصطفى محمد أجرى أمس الأربعاء المرحلة الأولى من الفحص الطبي بمقر ناديه الجديد نانت.

كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على انتقال مصطفى محمد إلى نانت معارا لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

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