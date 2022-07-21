نجم اسكتلندا السابق: صلاح أسطورة لـ ليفربول.. يتسبب في الكوابيس للمدافعين

الخميس، 21 يوليه 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

انهال آلان هوتون لاعب توتنام هوتسبير واسكتلندا السابق، بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وصرّح هوتون عبر Football Insider 247: "أعتقد أنه بالنظر لما قدّمه صلاح في المواسم الماضية، فإنه كان خادمًا عظيمًا للنادي".

وأضاف: "إنه يتكبر ولا يتواضع بشكل زائد، بل يظهر دائمًا والابتسامة على وجهه ويبدو سعيدًا".

وتابع: "لقد وقّع عقدًا طويل الأمد وأعتقد أنه سيواصل التطور، الآن سيتوقف الحديث والشائعات حول مستقبله لأنه لن يرحل".

وأكمل: "سيواصل عمل ما يجيده أفضل من أي شيء: وضع الكرة في الشباك والتسبب في كوابيس للمدافعين بشكل مستمر".

وأتم: "أرى صلاح بصفته أسطورة لـ ليفربول. بالطبع يجب أن تسأل الجماهير لتحصل على صورة أدق ولكن هذا رأيي".

هوتون (37 عامًا) سبق له اللعب لـ جلاسكو رينجرز وتوتنام وأستون فيلا ونوتنجهام فورست ومايوركا وبولتون واندررز.

ويمتلك هوتون 50 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا بين 2007 و2016.

وجدد صلاح مؤخرًا عقده مع ليفربول حتى 2026، وترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقاد ليفربول ليفربول للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي، ووصافة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مع تصدره هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سون هيونج مين.

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