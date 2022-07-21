حوار - فاران: لم أندم على انتقالي إلى مانشستر يونايتد.. ولا نتحدث عن رحيل رونالدو

لم يندم رافائيل فاران على الانتقال إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد الموسم الماضي رغم تتويج الأخير بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ومعاناة الفريق الإنجليزي من سوء النتائج.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفشل يونايتد حتى في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسوف يشارك في الدوري الأوروبي.

وتحدث فاران لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس قائلا: "لا لم أندم مطلقا".

وواصل "في كرة القدم يجب أن تتحدى نفسك وتحاول التحسن، أردت خوض تجربة جديدة بعد 10 سنوات في المكان ذاته".

وأضاف "الدوري الإنجليزي مسابقة رائعة ومانشستر يونايتد نادي عظيم، لا يوجد أي شكوك حول قراري".

وعن رأيه في الفريق تحت قيادة مدربه الجديد إريك تين هاج قال: "إنه موسم جديد وبداية جديدة".

وشدد المدافع الفرنسي "الثقة هامة فنحن خسرنا الثقة بعد هزيمتنا في بعض المباريات ولكنني أعتقد أن لدينا إمكانيات كبيرة".

وأكمل "المدرب الجديد إيجابي للغاية فهو يرغب في بث الطاقة في الفريق وأن نضغط من الأمام مع ترك بعض المساحات خلف الظهيرين، هذا ربما يكون هجومي جدا ولكن هذه كرة القدم التي نستمتع بها، لذا هذه بداية جيدة".

الصفقات الدفاعية

ضم مانشستر يونايتد مدافع أياكس ليساندرو مارتينيز ومع تأكيد تين هاج بقاء ماجواير كقائد للفريق ونقل مكانه من قلب الدفاع الأيسر للناحية اليمنى فيبدو أن مشاركة فاران ستكون محل شك.

وعن ذلك الأمر تحدث فاران قائلا: "المسابقة شيء جيد للفريق، هاري لاعب هام لنا فهو القائد وبكل وضوح لديه الكثير من الإمكانيات الجيدة".

وأكمل "الفريق سيكون دائما جيدا بوجود تلك المسابقة، فكل ناد عظيم يحدث فيه ذلك الأمر، إن كان يرغب كل شخص في القتال من أجل الفريق فهذا أمر جيد".

رحيل رونالدو

قضى فاران سبعة أعوام رفقة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد قبل أن يجتمعان مجددا الموسم الماضي في مانشستر يونايتد.

ولكن في ظل رغبة رحيل رونالدو إلى ناد يشارك في دوري الأبطال مازال هناك نقاش بين هل مغادرته سيكون أمرا جيد للفريق أم لا.

وعن ذلك قال فاران المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا: "ذلك النقاش بعيد عن غرفة خلع الملابس".

وشدد "نعرف إمكانيات رونالدو جيدا وهو لاعب مشهور جدا لذا الكثير من الناس سوف يتحدثون عن أداء الفريق وعن أدائه".

وأتم "كريستيانو منافس رائع هو أسطورة وسوف يساعد الفريق دائما، لذا من الجيد دائما اللعب بجانبه".

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