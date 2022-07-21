أتليتكو مدريد يعلن إعارة لاعبه من جديد

الخميس، 21 يوليه 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي

أعلن نادي أتليتكو مدريد إعارة لاعبه فيكتور ماتشين بيريز "فيليتو" إلى لاس بالماس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر فيتولو (32 عاما) لأول مرة مع الروخي بلانكوس في يناير 2018 في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ونشر النادي بيانا على موقعه جاء كالآتي:

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"توصل أتلتيكو مدريد ولاس بالماس إلى اتفاق بشأن إعارة فيكتور ماتشين بيريز "فيتولو" لمدة عام واحد، أي سيرتدي قميص الفريق الكناري خلال موسم 2022/23".

وتخلل مسيرة فيتولو مع أتليتيكو عدة إعارات، آخرها كان الموسم الماضي إلى خيتافي لمدة موسم واحد.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع خيتافي سوى في 7 مباريات فقط، ولم يسجل أي أهداف.

وظهر فيتولو بقميص الروخي بلانكوس في 101 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

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