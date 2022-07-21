اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2007؟

هل تتذكر مشوار مباراة القمة الشهيرة في نهائي كأس مصر 2007؟

نعم إنها مباراة 4-3 الشهيرة.

الأهلي يلتقي الزمالك في المباراة النهائية للنسخة 89 من المسابقة الأقدم في مصر.

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