اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2015؟
الخميس، 21 يوليه 2022 - 15:56
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر مشوار مباراة القمة الشهيرة في نهائي كأس مصر 2015؟
الأهلي يلتقي الزمالك في المباراة النهائية للنسخة 89 من المسابقة الأقدم في مصر.
اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك.
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