صلاح يغيب عن حفل الأفضل في إفريقيا؟

يبدو أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يتواجد في المغرب ليل الخميس لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي مع كل من السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ ومواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وغادر صلاح صباح الخميس مع فريقه ليفربول متجها إلى ألمانيا لملاقاة لايبزيج وديا في السابعة والربع من مساء الخميس.

وبذلك لن يذهب الدولي المصري إلى المغرب، فقد أشيع أنه سيسافر بطائرة خاصة إلى هناك لحضور الحفل.

🔴 محمد صلاح يسافر مع فريق ليفربول إلى ألمانيا لملاقاة لايبزيج وديا يبدو أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي في المغرب الليلةpic.twitter.com/4BPbxA5aR6 — FilGoal (@FilGoal) July 21, 2022

في الجانب المقابل، غادر ماني معسكر فريقه الجديد بايرن ميونيخ في الولايات المتحدة بطائرة خاصة نحو المغرب لحضور الحفل.

ونشر ماني لقطة مصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا "أراكم قريبا في المغرب".

ساديو ماني يسافر إلى المغرب لحضور حفل جوائز كاف 🏅 pic.twitter.com/Pm1GPATnvw — FilGoal (@FilGoal) July 21, 2022

وفقا لكل هذه المعطيات، أصبح الإعلان عن فوز ماني بالجائزة مسألة وقت.

وأسهم صلاح في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

كما وصل صلاح مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وحصل على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تمكن من تحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، كما توج اللاعب المصري بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

ونجح كل من ساديو ماني وإدوارد ميني في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب السنغال والوصول لكأس العالم 2022، ومع الأندية حقق ماني نفس الألقاب الجماعية التي وصل إليها صلاح مع ليفربول.

بينما فشل ميندي في التتويج بأي لقب مع تشيلسي ولكنه وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستبعد كاف كل من خاليدو كوليبالي المنضم لتشيلسي حديثا ومدافع منتخب السنغال، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغرب أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وسيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند، ونابي كيتا لاعب ليفربول، وثنائي الكاميرون: فينسنت أبو بكر لاعب النصر، وكارل توكو إيكامبي لاعب ليون.

وابتعد الثنائي المصري محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم لاعبي الأهلي بعد تواجدهما في القائمة الأولية، والأمر نفسه ينطبق على محمد النني لاعب وسط أرسنال.

كما تم استبعاد ثلاثي الدوري المصري، بلاتي توريه لاعب بيراميدز وبوركينا فاسو، وعلي معلول لاعب تونس والأهلي، وزميله في الأهلي أليو ديانج لاعب وسط مالي.

وشهدت القائمة الأولية مفاجأة كبيرة بعدم ترشح بيير إيمريك أوباميانج رغم تألقه مع برشلونة بعد انتقاله إليه قادما من أرسنال.

ومن ضمن مفاجآت القائمة النهائية ابتعاد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية، والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان السابق وبرشلونة الحالي.

وسبق لمحمد صلاح التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين سابقتين عامي 2017 و2018، كما توج ساديو ماني بها مرة واحدة عام 2019، كما تم إلغاء الجائزة في عام 2020.

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