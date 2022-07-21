بعد تقييد رقبتهم في المرمى.. تقرير: حرمان 3 أعوام من دخول الملاعب لأصحاب الحملة

الخميس، 21 يوليه 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

لويس مقتحم ملعب مباراة إيفرتون ونيوكاسل

يواجه أصحاب حملة "Just Stop Oil" الذين اقتحموا الملاعب الإنجليزية الموسم الماضي عقوبة الحرمان من دخولها لمدة 3 أعوام.

وحسبما نشرت "إيفينينج ستاندرد" فإن منع دخول الملاعب جاء بعد تكرار الاقتحام "الغريب" لأصحاب الحملة في الملاعب.

ما هي القصة؟

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"عذرا لايقاف لعبتكم الجميلة ولكنها ستتوقف بسبب الطقس".. عنوان أعلنته حملة Just Stop Oil أو "فقط أوقفوا النفط" للتوعية بمخاطر المصادر الرئيسية للوقود الأحفوري على المستقبل البشري.

يقول كاي -21 عاما- الذي اقتحم ملعب الإمارات بين أرسنال وليفربول في أبريل الماضي: "لا أريد أن أفعل ذلك ولكن يجب أن يعلم الناس أننا نخاطر بكل شيء. حرق البترول والغاز أشياء توافق عليها الحكومات ولكني لا أريد رؤية الناس تجوع وتغادر منازلها بسبب الاحتباس الحراري".

وأضاف "لا أعتقد أن الحكومة تفعل الأفضل لنا لذلك أريدها أن تفعل كل شيء حتى لا تتحقق هذه التوقعات. لا يمكننا أن نسمح لهم بالاستمرار على هذا النحو".

وأوضح "أريد مواصلة حياتي ولكن بمعرفة ما ينتظرني لا يمكنني ذلك. لا أريد للبترول والغاز أن يمولا الحروب حول العالم. من الصعب أن نشيح وجوهنا بعيدا عما ينتظرنا".

فيما قال صاحب الاقتحام الاقتحام الثاني لويس البالغ من العمر 21 عاما أيضا: "نحن في عام 2022 وهذا هو وقت النظر إلى ذلك وأخذ خطوة وعدم الاكتفاء بالمشاهدة. إنه وقت التصرف وكأنها حالة طارئة".

وأضاف "تقرير تلو الآخر يخبروني أن مستقبلي سيكون رهيبا، وحكومتي تخبرني ألا أقلق، ولكننا نملك الخيار. لقد اخترنا أن نلقي الضوء على انهيار مناخنا، ويمكننا أن نختار مقاومة هذه الحكومة التي تخوننا".

وأوضح "حكومتنا تخوننا بتمويل حقول النفط في بحر الشمال. المزيد من النقط يعني دمار مستقبل أطفالنا. إنه يعني الحرب على الجزر الصغيرة، ويعني المعاناة للأفقر والأكثر تهميشا في كل المناطق".

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول بعد صراع محتدم حتى الجولة الأخيرة.

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