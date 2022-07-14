خروج وادي دجلة ولاعبتيه من القائمة المختصرة لـ جوائز كاف

الخميس، 14 يوليه 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

هيام عبد الحفيظ - وادي دجلة

خرج نادي وادي دجلة ولاعبتيه هيام عبد الحفيظ والجامبية فاتوما دوكوريه من القائمة المختصرة لجوائز الاتحاد الإفريقي للأفضل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة المختصرة لجوائز الأفضل فئة السيدات اليوم الخميس بعد أسبوع من إعلان القائمة الطويلة.

وضمت القائمة الطويلة كل من هيام عبد الحفيظ (أوشا) وفاتوما دوكوريه لاعبتي وادي دجلة لجائزة أفضل لاعبة داخل القارة ضمن 20 اسما مرشحا.

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بينما شملت القائمة المختصرة عشر لاعبات فقط سيتم الاختيار بينهم يوم 21 من شهر يوليو الجاري.

كما خرج نادي وادي دجلة من قائمة الأندية المرشحة لجائزة الأفضل.

ويقام حفل كاف لجوائز الأفضل في المغرب يوم الخميس المقبل.

وجاءت ترشيحات القائمة المختصرة للاعبات كالآتي:

أنديلي دلاميني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)

بامباناني مباني (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)

أنديسوي مجكوي (ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا)

إيفيلن بادو (هاساكاس ليديز – غانا)

دوريس بوادوا (هاساكاس ليديز – غانا)

غزلان شهيري (الجيش الملكي – المغرب)

سناء مسعودي (الجيش الملكي – المغرب)

فاطمة تاجناوت (الجيش الملكي – المغرب)

روز بيلا (مالابو كينج – الكاميرون)

جيفت مونداي (ريفرز آنجلز – نيجيريا)

وكان ماميلودي صنداونز قد فاز بالنسخة الأولى على الإطلاق من دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في مصر بشهر أغسطس الماضي.

وحل فريق هاساكاس ليديز الغاني ثانيًا، فيما جاء الجيش الملكي المغربي ثالثًا، ومالابو كينج الغيني الاستوائي رابعًا.

وجاءت الترشحيات بالنسبة للأندية كالآتي:

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

هاساكاس ليديز الغاني

الجيش الملكي المغربي

مالابو كينجز الغيني الاستوائي

ماندي المالي

وفاز وادي دجلة بثنائية الدوري والكأس المحلية في مصر، لكنه ودع المسابقة القارية من الدور الأول بأربع نقاط.

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وادي دجلة هيام عبد الحفيظ جوائز كاف
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