حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان

بينما يستعد منتخبا مصر وعُمان لمباراتهما في أولى جولات كأس العرب للشباب مساء الخميس، سيكون خالد غنيم في وضعٍ مُعقّد.

غنيم، مصري الجنسية، لكنه يعمل كمساعد لـ دافيد جوردو المدير الفني لمنتخب عمان. بكلمات أكثر بساطة: سيلعب أمام منتخب بلاده.

FilGoal.com حاور غنيم عبر تطبيق Zoom، وقد تحدث إلينا المدرب المصري من فندق الإقامة في المملكة العربية السعودية بجوار جوردو الذي يمكنك الاطلاع على المقابلة التي أجريناها معه من هـــنــــا

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كيف امتهنت تدريب كرة القدم في إسبانيا؟

في البداية سافرت إسبانيا بشكل طبيعي، وبدأت هناك العمل في مجل كرة القدم كهواية في الأساس، ثم تحوّلت للتدريب بشكل احترافي وصارت تلك مهنتي.

بدأت في أندية صغيرة وتدرجت وحصلت على دورات تدريبية، تحديدًا المستوى الثالث.

حاليًا أعمل مع دافيد جوردو وهو مدرب ومحاضر في إسبانيا وأوروبا، كان من الممكن أن أرفض العرض لو كان مع شخص آخر، لكني وافقت بسبب الرغبة في العمل مع مدرب قوي لتحقيق استفادة منه.

مسيرتك بالكامل تقريبًا كانت في إسبانيا وحاليًا في الخليج العربي. هل حدث تواصل من الاتحاد المصري لكرة القدم معك من قبل للعمل في أحد منتخباته؟

كنت مرشحًا للتواجد في الجهاز الفني لـ خافيير أجيري، ولكن في النهاية تم اختيار أشخاص آخرين.

كما خضت تجربة قصيرة مع نادي النصر القاهري لمدة 4 أشهر مطلع الموسم الماضي.

وخلال العامين الماضيين حدث تواصل من أندية في الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

العمل مع أجيري لو تم لكانت خطوة مهمة في حياتي، لكن لم يكن هناك نصيب، ربما في المستقبل.

أنا بطبيعتي رحالة.

هل ترى أن الوسط التدريبي المصري منغلق على أسماء بعينها، ومن الصعب أن تحصل أسماء أخرى من خارج هذا الوسط على فرص تدريبية؟

لا، في الفترة الأخيرة شاهدنا مدربين شبان في الدوري الممتاز وفي الدرجة الثانية. مدربون بدأوا في أندية صغيرة مثل إيهاب جلال الذي بدأ من الدرجة الثالثة ووصل ليكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر. كذلك أحمد سامي والعديد من المدربين الذين دخلوا المجال.

كلما زادت المنافسة وتطور المستوى، سيكون البقاء للأكثر كفاءة.

ما الاختلاف بين العمل مع فرق الشباب والناشئين ومع الفريق الأول؟

الاختلاف يكون في الجانب البدني وحجم الخبرات. كلما كان السن أصغر، يكون تركيزك على تطوير اللاعب فرديًا.

في فريق الشباب (تحت 20) والأول تكون هناك خبرات كافية. في أوروبا يحاولون أن يكون اللاعب البالغ 16 أو 17 عامًا قد اكتسب شخصية وقدرة تنافسية وتكتيكية.

وهل النتائج هي أهم شيء في العمال مع الفئات العمرية الصغرى، أم مجرد إخراج لاعبين قادرين على النجاح بعد سنوات؟

الأمر يتوقف على الفئة العمرية، فتحت 14 مختلف عن تحت 16 مختلف عما هو أكبر من ذلك.

من 14 إلى 16 عامًا هي فترة تكوين الشخصية التنافسية للاعب وأن يكون الفوز هدفه في كل مباراة.

أمّا تحت 14 عامًا فلا مشكلة سواء فاز أو خسر، لكننا نزرع في داخله الاستمتاع بالمكسب، إلا أن النتائج ليست مقياسًا.

بعد 16 عامًا يكون اللاعب قد وصل لمرحلة تنافسية يكون معها الفوز هو هدفه الأساسي.

وما شعورك مع مواجهة منتخب بلد مصر؟

ستكون تجربة صعبة، خصوصًا عندما يُعزَف السلام الوطني.

في إسبانيا كانت مباراة الأهلي وخيتافي أول لقاء أحضره لفريق مصري هناك، وعندما عُزف السلام الوطني المصري تأثرت للغاية.

لكن في النهاية هذا هو عملي وما اخترته. سأعمل بكل الإمكانيات الممكنة لكي تفوز عمان، لن أكذب. لكن قلبي سيكون مغلقًا على منتخب مصر. أعيش هذا الوضع لأول مرة في حياتي، لكنها ستكون تجربة مفيدة.

وما هي الصعوبات التي تواجهك كمدرب غير أوروبي في إسبانيا؟ هل يتقبلك اللاعبين بسهولة؟

الأمر يتوقف على نوعية اللاعبين ومدى احترافيتهم واستعدادهم للعمل. في مراحل الهواة يكون هناك عراقيل ومشاكل أحيانا، بعض اللاعبين لديهم مشاكل مع الآخر مهما كانت هويته.

الحمد لله لم أتعرض لمشاكل إلا مرة وحيدة ولم أكمل في ذلك النادي، التعامل كان سيئًا وأنا لن أعمل أبدًا في مكان لا أشعر فيه بالراحة، ولذلك رحلت في ظرف أسبوع. مشاكلي مع اللاعبين كانت شخصية وليست فنية وتلك كانت الواقعة الوحيدة.

لكن في 11 عامًا وبخلاف ذلك لم أواجه أي مشاكل، اللاعبون يتقبلوني خصوصًا عندما يدركون أن هناك استفادة، يكون الاحترام متبادًلا بغض النظر عن الجنسية.

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كأس العرب

تنطلق كأس العرب للشباب اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت مجموعات نسخة 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين - جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

مواعيد مباريات منتخب مصر:

مصر x عمان (21 يوليو – الساعة 8 م)

الصومال x مصر (27 يوليو – الساعة 8 م)

ويقود منتخب مصر للشباب محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق.

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