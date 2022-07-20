برونو فيرنانديز: كريستيانو لديه مشاكل عائلية وعلينا احترام خصوصيته

علق برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد على الوضع الغامض الذي يحيط بمستقبل كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال فيرنانديز في تصريحات نشرتها "ديلي ميل": "لا أعرف ما قاله كريستيانو للمدير الفني أو إدارة النادي".

وأضاف "لا أعرف أيضا ما يدور في رأسه، إذا كان يريد المغادرة أم لا، كل ما أعرفه أنه لديه بعض المشاكل العائلية وعلينا احترام خصوصيته".

وتابع "الشيء الوحيد الذي سألته لـ كريستيانو عندما لم يحضر ما إذا كان كل شيء على ما يرام مع العائلة".

وأتم "كريستيانو كان هدافنا الموسم الماضي، وأضاف أهدافًا مهمة لنا، لكن الأمر لا يخصني، النادي وكريستيانو هما من يتعين عليهما اتخاذ القرار".

ماذا حدث؟

بدأت تكهنات رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مع عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع حديث عن رغبة البرتغالي للانتقال لناد آخر لمواصلة أرقامه في البطولة التي يسيطر عليها.

وصول الهولندي إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد جاء معه بعض الهدوء بعد إعلان تمسكه بالبرتغالي في مؤتمر تقديمه.

في 22 يونيو، مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أن البرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية للفريق وأن هذا قد يكون سببا في رغبته في الرحيل رغم عدم وجود أي مشاكل مع تين هاج.

بدأ بعدها مباشرة خروج تقارير عن اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالدو بعد رحيل ليفاندوفسكي قبل أن يتم نفيها.

في 25 يونيو، كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك عن اجتماع بين تود بويلي مالك تشيلسي الجديد وخورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو لمناقشة بعض الأمور من ضمنها احتمالية انتقال البرتغالي.

رد مانشستر يونايتد على كل التكهنات كان بتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

صحيفة "ذا تايمز" في 2 يوليو أكدت أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل برغبته في الرحيل.

خبر تزامن مع عدم تواجد رونالدو في أول تدريبات الفريق بعد العودة من العطلة وأعلن النادي غيابه "لأسباب عائلية" مع تدربه في البرتغال.

غياب تواصل حتى السفر للجزء الأول من الفترة التحضيرية للفريق في بانكوك.

تليجراف أوضحت في 5 يوليو أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه بعض القلق من التعاقد مع رونالدو وأن مالك النادي تود بويلي هو أكثر المتمسكين بتواجده.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" في 9 يوليو أن كريستنيانو رونالدو حصل على مكافأة إضافية قبل أيام قليلة من طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد.

تين هاج في المؤتمر الصحفي يوم 11 يوليو قبل مواجهة ليفربول الودية شدد على أن رونالدو ليس للبيع.

ولم ينضم رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم حتى الآن.

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