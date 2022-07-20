رومانو: تمت.. زينشينكو ينتقل إلى أرسنال

وقع أوليكساندر زينشينكو الظهير الأيسر لمانشستر سيتي على عقد انتقاله إلى صفوف أرسنال اليوم الأربعاء.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب الأوكراني وقع على عقد يربطه بأرسنال حتى عام 2026.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن الصفقة ستكلف خزائن أرسنال 30 مليون جنيه إسترليني.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

وتعاقد أرسنال الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

اقرأ أيضا:

صلاح ينافس ثنائي السنغال على الأفضل في إفريقيا

ثنائي الأهلي مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منتخب مصر ينافس السنغال والكاميرون

كيروش مرشح لأفضل مدرب في إفريقيا وموقف موسيماني