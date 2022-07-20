الزمالك يعلن صدور حكم قضائي ضد مستشار الأهلي.. وعثمان يرد

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية ضد محمد عثمان مستشار النادي الأهلي القانوني.

وكشف الزمالك عن الحكم بحبس عثمان لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف في حق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والإدعاء عليه بأكاذيب امتلأت بالبذاءات وفقا لبيان الزمالك.

وأشار موقع الزمالك الرسمي إلى إصدار مرتضى منصور رئيس النادي بيانا عقب انتهاء مواجهة القمة ضد الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويوضح البيان التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين على محمود الخطيب رئيس الأهلي، في حق مرتضى منصور طوال العامين السابقين وصدور عدة أحكام نهائية بحبسهم.

ومن جانبه رد محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي على حكم المحكمة الاقتصادية.

وقال عثمان عبر صفحته الرسمية: "صدر اليوم حكم بالحبس ضدي بالحبس سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ من المحكمة الاقتصادية بتهمة سب مرتضى منصور".

وأضاف "سنطعن على الحكم بالاستئناف ونقبل ونحترم ما ينتهي إليه القضاء في هذه القضية ولا تصالح مع المذكور".

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