مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: محمد غرابة المرشح الأبرز لتولي منصب مدير المنتخب

أصبح محمد خالد غرابة نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي المرشح الأبرز لتوي منصب مدير المنتخب.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "محمد غرابة هو أبرز المرشحين لتولي منصب مدير المنتخب".

وأضاف "اسم محمد غرابة ارتفعت أسهمه لتولي هذا المنصف في حالة استمراره".

وأكمل "كذلك هو المرشح للعمل في جهاز المنتخب في حالة تغيير مسمى المنصب للمدير الإداري بدلا من مدير المنتخب".

وشرح "محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عمل سابقا في منصب مدير المنتخب ويمتلك خبرة كبيرة، كذلك حازم إمام لديه معرفة بمهام هذا المنصب، والثنائي هو المشرف على منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "وفي حالة إلغاء منصب مدير المنتخب سيكون المسمى هو المدير الإداري ويظل غرابة المرشح الأبرز له".

وأكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن هناك نية لإلغاء منصب مدير المنتخب خلال مؤتمر تقديم روي فيتوريا، أو تغيير المسمى إلى المدير الإداري في ظل وجود الثنائي محمد بركات وحازم إمام المشرف على المنتخب.

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