حازم إمام لـ في الجول: محمد شوقي هو الأقرب لتولي منصب المساعد مع فيتوريا

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن اقتراب محمد شوقي من دخول الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا مدربا جديدا لمنتخب مصر الأول في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم.

ووقع فيتوريا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026 ليكون مدربا لمنتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات لـ FilGoal.com عقب المؤتمر: "محمد شوقي هو أقرب المرشحين لتولي منصب المدرب المساعد مع روي فيتوريا في الجهاز الفني الجديد".

وأكمل "الجهاز الطبي سيكمل كما هو بقيادة محمد أبو العلا، ومحمود سليم سيستمر أيضا كمحلل للأداء".

كرة القدم المصرية كبيرة جدا وأي مدرب سيرغب في ارتباط اسمه بها لأن هذا سيعلي من شأنه، وأي مدرب سيرغب في تولي تدريب لاعبين كبار مثل محمد صلاح أو محمد النني".

وتابع "أطالب الناس بعدم محاسبة روي فيتوريا بالقطعة وأن ننتظر قليلا قبل محاسبته وأن نطبق ما يحدث في أوروبا أو حتى في السنغال وتجربة أليو سيسيه المستمرة منذ 7 سنوات.

واستمر "فيتوريا يبني لعامين أو ثلاثة مقبلين وبدأ بالفعل في دراسة منتخب مصر واللاعبين الذين انضموا في السنوات الماضية وبدأ في متابعة منتخب مواليد 2003".

وأتم "فيتوريا سيسافر سيحضر نهائي كأس مصر غدا وسيسافر بعد الغد إلى البرتغال ويعود مع بداية عقده في شهر أغسطس".

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

وعلم FilGoal.com من قبل أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال وهو ما أكده حازم إمام.

ويعد أول ارتباط أمام فيتوريا مع المنتخب مواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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