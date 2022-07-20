الأهلي: نحدد موقف النادي من القضايا المثارة على الساحة الرياضية قريبا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

شعار الأهلي بالنجمة العاشرة

ستتخذ إدارة الأهلي خطوة في الرد على ما أثير حول النادي في وسائل الإعلام مؤخرا.

وأثير أكثر من موضوع جدلي يتعلق بالأهلي في الأيام الأخيرة، بينها الموقف القضائي للنادي ورئيسه محمود الخطيب أمام مرتضى منصور رئيس الزمالك، وقضية عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

كما أثيرت أقاويل حول موقف النادي من المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

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وأفاد الأهلي في بيان: "نظرا لما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من قضايا وملفات عديدة تتداولها وسائل الإعلام، ويتواجد النادي الأهلي كطرف فيها، ولأن البعض لم يتناول موقف النادي وحقوقه بالشكل الصحيح، وأن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح، وأخرى تستوجب وضع النقاط فوق الحروف أمام الرأي العام، تتجه النية لدى النادي للتحدث والرد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد الموقف منها، وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة".

الأهلي VS السعيد

اقرأ القصة الكاملة لقضية الأهلي وعبد الله السعيد من هنا

الخطيب VS مرتضى

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية يوم الأحد بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار المحكمة بوقف عقوبة الحبس سنة وتأييد تغريمه 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، عاقبت مرتضى منصور بالحبس لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

ويأتي ذلك بسبب الدعوى المقامة من محمود الخطيب والتي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

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