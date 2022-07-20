دي مارزيو: تشيلسي يقترب من التعاقد مع كوندي.. وطلب من برشلونة للاعب

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

جول كوندي

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اقتراب تشيلسي من التوصل لاتفاق نهائي مع إشبيلية من أجل ضم جوليس كوندي لاعب الفريق الإسباني.

ويسعى تشيلسي لتدعيم خط دفاعه بعد رحيل ثنائي الفريق أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسن.

وفقا لدي مارزيو فإن إشبيلية قد اقترب من التعاقد مع اللاعب مقابل 50 مليون يورو.

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وكشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن طلب برشلونة من كوندي أن يرفض الانضمام لتشيلسي من أجل تسهيل التعاقد معه.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد إتمام صفقة أندرياس كريستنسن.

ويواجه برشلونة منافسة كبيرة للتعاقد مع اللاعب من قبل تشيلسي الذي اقترب بالفعل من الوصول لاتفاق مع ناديه.

وأفاد تقرير من موقع فوت ميركاتو بأن مونتشي قد أخبر برشلونة بأن عليهم تقديم عرض جيد للاعب بشكل سريع وإلا سيفعل ما بوسعه لكي يبيعه لتشيلسي.

وتحاول إدارة كسب بعض الوقت من خلال تقديم طلب للاعب بأن يرفض تشيلسي بشكل رسمي لكي تضطر إدارة إشبيلية بالموافقة على بيعه لبرشلونة.

وكان راديو مونت كارلو قد ذكر قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

وأتم برشلونة حتى الآن التعاقد مع 4 لاعبين وهم روبرت ليفاندوفسكي، وفرانك كيسي، ورافينيا، وأندرياس كريستينسن.

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