جوارديولا يُكذب صحيفة فرنسية ويتأسف لـ نيمار

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كذّب بيب جوارديولا المدير الفني لماشستر سيتي الخبر الذي نشرته جريدة لو باريزيان الفرنسية حول ارتباط نيمار لاعب باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ناديه.

وزعمت لو باريزيان يوم الثلاثاء أن سان جيرمان عرض نيمار على نادي مانشستر سيتي في إطار صفقة تبادلية تتم بين الناديين، لكن الرد الإنجليزي جاء بالرفض، حسب التقرير.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا آسف جدا لو باريزيان، لكن هذا الخبر ليس صحيحا".

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وأضاف "أنا آسف لهم لأن المعلومات التي تلقوها خاطئة. نيمار لاعب رائع ووفقا لمعلوماتي فهو شخص لطيف. دعه يعبر عن نفسه في باريس سان جيرمان".

وتابع "لقد اشترى مانشستر سيتي 150 لاعبا كل صيف وفقا للصحف، وهذا ليس صحيحا".

وأتم المدرب الإسباني "أنا آسف لنيمار بالطبع".

تقرير لو باريزيان قال إن جوارديولا لا يريد إخلال التوازن في فريقه بضم نجم بحجم نيمار، حسب التقرير.

وأفاد التقرير أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ونيمار لا تبدو على ما يرام، فالإدارة تريد بيعه، واللاعب لا ينوي الرحيل.

كما أوضح التقرير أن كريستوف جالتييه المدرب الجديد لسان جيرمان يفضل بقاء نيمار والاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تبقى كل الخيارات مفتوحة حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب التقرير.

قبل أسابيع، أوضح تقرير راديو مونت كارلو أن التعليقات الأخيرة لناصر الخليفي رئيس النادي عن نيمار لم ترضيه مما يجعل التفكير حول رحيله أمرا ممكنا.

ويتواجد نيمار حاليا في اليابان مع زملائه في جولة مدتها عشرة أيام.

البالغ من العمر 30 عاما سجل 100 هدف في 144 مباراة لعبها مع سان جيرمان بكل المسابقات خلال 5 مواسم.

ويمتد عقد البرازيلي الدولي مع الفريق الباريسي حتى صيف 2025.

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