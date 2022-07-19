رومانو: تشيلسي سيجري محاولة ثانية لضم كوندي.. وموقف برشلونة

أخبر تشيلسي نظيره إشبيلية بأنه سيجهز عرضا جديدا لضم مدافع الفريق الأندلسي جول كوندي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي في الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الثلاثاء فإن تشيلسي أخبر إشبيلية أنه سيجهز عرضا يفوق العرض السابق المقدر بـ55 مليون يورو والذي يتضمن الحوافز.

وكان إشبيلية رفض عرض تشيلسي الأول قبل 24 ساعة.

في الوقت ذاته أشار رومانو إلى أن اللاعب في محادثات مع برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز بالإضافة لحديثه مع تشيلسي في ظل اهتمام كلا الناديين بضمه.

وأوضح رومانو أن إشبيلية يرغب في الحصول على 65 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت قبل عدة أسابيع أن كوندي يرغب في الانضمام لبرشلونة.

ويلعب المدافع الفرنسي ضمن صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 قادما من بوردو.

وخاض كوندي 44 مباراة مع إشبيلية الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.

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