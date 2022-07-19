مدافع ليفربول ينضم إلى بلاكبول
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفربول انضمام ريس ويليامز مدافع الفريق إلى صفوف بلاكبول على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ريس ويليامز
النادي : ليفربول
ولم يشارك ويليامز في أي مباراة مع الفريق الأول لليفربول تحت قيادة يورجن كلوب المدير الفني للأحمر.
كما شارك مع الفريق الثاني لليفربول في 10 مباريات خلال الموسم الماضي سجل خلالها هدفين.
وظهر كذلك مع ليفربول على مقاعد البدلاء خلال دور المجموعات لمباريات دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يشارك في أي مباراة.
وقضى النصف الثاني من الموسم معارا مع صفوف سوانزي سيتي الويلزي.
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