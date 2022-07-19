ستيرلنج يحصل على القميص رقم 17 مع تشيلسي
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 17:51
كتب : FilGoal
حصل رحيم ستيرلنج على القميص رقم 17 مع ناديه الجديد تشيلسي المنضم له منذ أيام قادما من مانشستر سيتي.
كاليدو كوليبالي
النادي : تشيلسي
رحيم ستيرلينج
النادي : تشيلسي
وانضم ستيرلنج لصفوف تشيلسي حتى موسم 2027 مع خيار التجديد لموسم آخر.
وجاء انتقال ستيرلنج من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني ودون إضافات.
على جانب آخر يرتدي كاليدو كوليبالي القميص رقم 26 مع تشيلسي.
ويعد مدافع منتخب السنغال ونابولي السابق كوليبالي ثاني صفقات تشيلسي بعد رحيم ستيرلنج.
ووقع صاحب الـ31 عاما على عقد يربطه بالنادي اللندني لأربع سنوات مقبلة، وذكرت التقارير الصحفية أن هناك إمكانية لمده لعام خامس.
وجاء ضم كوليبالي تعويضا لرحيل المدافعين أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.
ويفتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيفرتون يوم 6 أغسطس المقبل.
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