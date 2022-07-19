ماكسي لوبيز يقترب من شراء نادي برمنجهام سيتي

يأمل بول ريتشاردسون رجل الأعمال رفقة الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب برشلونة وميلان السابق إتمام عملية شراء نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي خلال 3 أسابيع.

ويتنافس بول وماكسي مع لورانس باسيني مالك واتفورد السابق من أجل شراء النادي الأزرق والذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية.

وتحدث ريتشاردسون لشبكة سكاي قائلا: "تبادلنا العقود يوم السبت بعد عدة أشهر، دفعنا مقدم يوم الإثنين والآن سنبدأ عملنا من أجل معرفة كيف يعمل النادي".

وأضاف "سننتظر موافقة الرابطة والذي ربما يأخذ أسبوعين أو ثلاثة ومن ثم سنكمل عملية شراء النادي".

وأكمل "نعلم ما علينا فعله، هذا مشروع، لكن بالنسبة يستحق الأمر العناء من أجل الجماهير".

وأتم "يجب أن نحصل على بعض الأسس المتينة في البداية ثم نبدأ في البناء عليها".

ويبدأ برمنجهام سيتي مشواره في الدوري يوم 30 يوليو الجاري بمواجهة لوتون تاون، وربما يتم الاستحواذ على النادي من قبل الثنائي قبل المباراة.

من جانبه صرّح ماكسي لوبيز "إنه يوم سعيد لنا ولكل مشجعي البلوز، إنها أموالنا. كنت أعمل من أجل هذا لمدة عام تقريبا".

وتابع "أعتقد أنه مشروع ضخم. هناك الكثير من الإمكانات في هذا الفريق".

واختتم لوبيز حديثه قائلاً: "عندما تحدثنا عن هذا المشروع مع بول، اعتقدنا أنه يمكننا القيام بعمل كبير في المدينة، لمشجعينا وللفريق".

المهاجم الأرجنتيني البالغ 38 عاما توقف عن اللقب الموسم الماضي ولم يلعب طيلة مسيرته في إنجلترا.

بدأ من ريفر بليت الأرجنتيني ثم انضم لبرشلونة الإسباني وريال مايوركا وأعير لموسكو الروسي ثم انتقل لجريميو البرازيلي.

في إيطاليا ارتدى قمصان كاتانيا وميلان وسامبدوريا وكييفو فيرونا وتورينو وأودينيزي.

ثم انتقل إلى البرازيل في 2018 صوب فاسكو دا جاما، وفي 2019 عاد لإيطاليا من جديد من بوابة كروتوني.

وفي موسم 2020-2021 لعب لفريق سامبينديتيسي في الدرجة الرابعة الإيطالية وأعلن اعتزاله.

تأسس نادي برمنجهام سيتي عام 1875 ولم يحقق طيلة تاريخه الذي وصل لـ 147 عاما لقب الدوري الإنجليزي واكتفى بلقب الدرجة الأولى في 4 مناسبات أخرها 1954-55.

ويعد موسم 2010-11 الأخير للفريق في الدوري الإنجليزي، وهو نفس الموسم الذي حقق خلاله الفريق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

واكتفى البلوز بالمشاركة في البريميرليج في 7 مواسم فقط، وكان أفضل موسم للفريق 2009-2010 عندما حققوا المركز التاسع.

الفريق الموسم الماضي احتل المركز العشرين برصيد 47 نقطة من 46 مباراة متفاديا الهبوط.

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