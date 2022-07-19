للتفوق على حارس أرسنال.. ستيفن يغادر مانشستر سيتي للدرجة الثانية

أعلن نادي ميدلسبره عن تعاقده مع حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن قادمًا من مانشستر سيتي.

وانضم ستيفن إلى ميدلسبره لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان ستيفن قد جدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم في نوفمبر الماضي، قبل أن يغادر المواطنين للحصول على مزيد من دقائق اللعب.

وصرّح كريس وايلدر المدير الفني لـ ميدلسبره: "أعتقد أن ستيفن إضافة كبيرة لنا، أنا سعيد باستقدامه".

وأضاف: "كنا نعرف أننا في حاجة إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، ولهذا استقدمنا ليام روبيرتس والآن أحضنا زاك".

وأكمل: "ستيفن جدد عقده مؤخرا لمدة 4 مواسم مع مانشستر سيتي، وهم لم يكونوا ليجددوا له هذا القدر من السنوات لو لم يؤمنوا بقدراته".

وأتم: "الكل يعرف الوضع، لقد كان في حاجة إلى اللعب للمشاركة في كأس العالم ونحن توصلنا لاتفاق مع سيتي. الخيار السهل كان أن يبقى هناك بشكل مريح كحارس احتياطي، لكنه أراد الخروج والمشاركة".

ستيفن (27 عامًا) انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من كولومبوس كرو الأمريكي في صيف 2019 مقابل حوالي 7 ملايين يورو.

ولعب ستيفن معارًا لـ فورتونا دوسلدورف الألماني في موسم 2019\2020.

وكان ستيفن الحارس الاحتياطي لـ إيديرسون مورايش في مانشستر سيتي بآخر موسمين.

وخاض ستيفن مع مانشستر سيتي 21 مباراة إجمالًا، أغلبها في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وتعاقد مانشستر سيتي مؤخرًا مع الحارس الألماني الإسباني ستيفان أورتيجا قادمًا من أرمينيا بيلفيلد، ليفتح الطريق أمام مغادرة ستيفن.

ويمتلك ستيفن 29 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ويرغب في حجز مكان أساسي في صفوف أولاد العم سام خلال المونديال.

ويخوض ستيفن منافسة شرسة مع مات تيرنر المنضم مؤخرًا لـ أرسنال في حراسة مرمى الولايات المتحدة.

وينافس ميدلسبره في دوري القسم الثاني الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وقد احتل المركز السابع في الموسم الماضي.

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