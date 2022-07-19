السادس.. سبينس ينضم إلى توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي ضم دجيد سبينس من ميدلزبره حتى صيف 2027.

وبحسب التقارير فأن صفقة الظهير الأيمن تمت بمقابل 20 مليون جنيه إسترليني (12.5 مليون + 7.5 مليون حوافز مرتبطة بالأداء) بعدما رفض ميدلزبره عروضا أقل قبل ذلك.

ولعب سبينس (21 عاما) معارا مع نوتنجهام فورست الموسم الماضي ليشارك في 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين وساهم في عودة الفريق للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما.

Introducing signing number six... pic.twitter.com/8Q2LKYwNae — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2022

وبدأ سبينس مسيرته مع فولام ثم انضم في 2018 لميدلزبره وجاءت مشاركته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر 2019، وبعد فترة قصيرة حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الشهر.

انضم الموسم المنقضى معارا لـ نونتجهام فورست، وهيمن في مارس 2022 على 3 جوائز كأفضل لاعب في الشهر وأفضل لاعب شاب في الشهر وأفضل هدف في الشهر.

كما اُختير في فريق الموسم من رابطة الأندية الإنجليزية، ومن رابطة اللاعبين المحترفين.

وخاض أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في مارس الماضي ضد ألبانيا ضمن تصفيات يورو تحت 21 عاما.

صفقات توتنام

أصبح دجيد سبينس سادس صفقات الديوك تحت قيادة أنطونيو كونتي.

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

ثم انضم البرازيلي ريتشارلسون لتعزيز كتيبة الديوك اللندنية قادما من إيفرتون بعقد يمتد حتى صيف 2027 وبمقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت الصفقة الخامسة للديوك بضم الفرنسي كليمون لونجليه على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من برشلونة الإسباني.

اقرأ أيضا:

مصر بطلة إفريقيا في اليد

الكشف عن مجموعة مصر في مونديال اليد

تعرف على جوائز إفريقيا لليد

مصر تحقق أرقامًا قياسية في أمم إفريقيا لليد

السيسي يهنئ منتخب مصر