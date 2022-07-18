أمم إفريقيا لكرة اليد - أكبر فارق أهداف وغزارة التسجيل.. أرقام قياسية من فوز مصر على كاب فيردي

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

حقق المنتخب المصري لكرة اليد لقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة 37-25.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو في مصر.

نستعرض معا أبرز الأرقام من نهائي البطولة ومن النسخة الـ25 في إفريقيا.

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