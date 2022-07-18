النجمة الثامنة.. مصر بطلا لـ أمم إفريقيا لكرة اليد برقمين قياسيين

حصد منتخب مصر لرجال كرة اليد لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبذلك يتأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

النهائي

تفوق منتخب مصر منذ بداية اللقاء على كاب فيردي بفضل خبرات لاعبي الفراعنة.

ولم يتقدم منتخب كاب فيردي سوى مرة واحدة بنتيجة 2-1، قبل أن يتقدم الفراعنة سريعا بنتيجة 6-2 في أول عشر دقائق.

وواصل منتخب مصر تفوقه وسجل كريم هنداوي "كاتونجا" هدفين متتاليين في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 19-10.

وحسم الفراعنة تقدمهم في الشوط الأول بضعف النتيجة إذ انتهى الشوط بتقدم منتخب مصر 24-12.

وفي الشوط الثاني تعرض إبراهيم المصري للطرد مبكرا في الدقيقة 35 بعد تدخل على لاعب دائرة كاب فيردي.

واستمر تفوق منتخب مصر وسجل أحمد هشام سيسا الهدف رقم 32 ليحطم منتخب مصر الرقم القياسي المسجل باسمه بتسجيل 31 هدفا في نهائي أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في حصد اللقب الثامن في تاريخه بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة

أرقام قياسية

وحطم المنتخب المصري في النسخة الحالية عددا من الأرقام القياسية الخاصة بنهائي أمم إفريقيا.

إذ سجل منتخب مصر 37هدفا في المباراة النهائية ليصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف في النهائي متخطيا الرقم المسجل باسم الفراعنة أيضا بـ 31 هدفا في نهائي نسخة 2004 والذي انتهى 31-28 لمصر على حساب تونس.

كما فاز المنتخب المصري في النهائي بفارق 12 هدفا وهو أكثر من فارق ستة أهداف وهو الرقم المسجل باسم الجزائر.

وتغلب منتخب الجزائر على تونس في نهائي 1985 بفارق 6 أهداف بنتيجة 23-17، قبل أن يهزم محاربو الصحراء منتخب مصر بنفس الفارق في النسخة التالية بنتيجة 22-16.

وبات أحمد الأحمر أكثر لاعب مصري تتويجا بلقب أمم إفريقيا برصيد خمس مرات أعوام 2004 و2008 و2016 و2020 و2022.

فض الشراكة مع الجزائر

رفع منتخب مصر رصيده إلى ثمانية ألقاب من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على كاب فيردي في النهائي.

وفض الفراعنة الشراكة مع المنتخب الجزائري صاحب السبعة ألقاب من بطولة أمم إفريقيا.

واقترب منتخب مصر أكثر من تونس التي حصدت 10 ألقاب آخرهم نسخة 2018 في الجابون.

باروندو يعادل تيدمان

حقق منتخب مصر تحت قيادة روبرتو باروندو لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي لثاني مرة في تاريخه.

وحصد الفراعنة لقب البطولة تحت قيادة باول تيدمان مرتين متتاليتين في نسختي 1991 و1992 وكانا اللقبين هما أول بطولتين لصالح مصر في إفريقيا.

وبذلك يكون منتخب مصر قد حصد لقب بطولة أمم إفريقيا في القرن الحالي للمرة السادسة من 12 بطولة أقيمت منذ بداية الألفية بينما حصدت تونس اللقب خمس مرات مقابل مرة وحيدة للجزائر.

النسخة المقبلة

أمام منتخب مصر فرصة سانحة لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب لثلاث مرات متتالية.

وحصلت مصر على شرف استضافة بطولة أمم إفريقيا عام 2024 للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخها.

ويتأهل المنتخب المتوج بلقب النسخة المقبلة إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.





































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