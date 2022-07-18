كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 22:25

كتب : محمد سمير

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

حسم منتخب مصر لرجال كرة اليد تأهله إلى بطولة العالم كبطل لقارة إفريقيا.

وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في نهائي أمم إفريقيا بنتيجة 37-25، ليحصد الفراعنة اللقب للمرة الثامنة والثانية على التوالي.

وبذلك يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم 2023 والمقرر إقامتها في السويد وبولندا في يناير المقبل.

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ويقع منتخب مصر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في بطولة العالم 2023 بمواجهة كرواتيا يوم الجمعة 13 من شهر يناير المقبل.

وموعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم كالآتي:

الجمعة 13 يناير: مصر × كرواتيا (الساعة 8:30 مساء)

الأحد 15 يناير: مصر × المغرب (الساعة 6 مساء)

الثلاثاء 17 يناير: مصر × أمريكا (الساعة 6 مساء)

وتقام جميع مباريات منتخب مصر في السويد ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتُلعب مباريات الدور الرئيسي في الفترة من 18 إلى 22 يناير بتقسيم المنتخبات الـ 24 المتأهلة على أربع مجموعات ويصعد أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب المصري قد حصد المركز السابع من النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في مصر عام 2021.

ويشارك الفراعنة في بطولة العالم للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر في بطولة العالم في نسخة 2001 في فرنسا بحصد المركز الرابع كأول منتخب غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

وتأتي مجموعات بطولة العالم 2023 بعد ختام بطولة إفريقيا كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - مونتينجرو - تشيلي - إيران

المجموعة الثانية: فرنسا - بولندا - السعودية - سلوفينيا

المجموعة الثالثة: السويد - البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي

المجموعة الرابعة: إيسلندا - البرتغال - المجر - كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة: ألمانيا - قطر - صربيا - الجزائر

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية - الأرجنتين - هولندا

المجموعة السابعة: مصر - كرواتيا - المغرب - أمريكا

المجموعة الثامنة: الدنمارك - بلجيكا - البحرين - تونس

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