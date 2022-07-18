جوائز أمم إفريقيا لكرة اليد - يحيى خالد الأفضل.. وثلاثي مصري في تشكيل البطولة

حصد يحيى خالد لاعب منتخب مصر ونادي فيزبريم المجري جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الخامسة والعشرين.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على كاب فيردي 37-25 في المباراة النهائية.

ونجح يحيى خالد في حصد جائزتي أفضل ظهير أيمن وأفضل لاعب في البطولة.

بينما شهد تشكيل البطولة ثلاثي مصري ولاعبين من المغرب ولاعب من تونس وآخر من كاب فيردي.

وحصل أوريلين تشيتومبي لاعب الكونغو الديمقراطية على جائزة هداف البطولة.

وجاءت جوائز الأفضل في أمم إفريقيا:

أفضل حارس مرمى: علي العروسي (المغرب)

أفضل جناح يمين: هشام الحكيمي (المغرب)

أفضل ظهير أيمن: يحيى خالد (مصر)

أفضل ظهير أيسر: علي زين (مصر)

أفضل صانع ألعاب: لياندرو سميدو (كاب فيردي)

أفضل جناح أيسر: عمر الوكيل بكار (مصر)

أفضل لاعب دائرة: جهاد جاب الله (تونس)

أفضل لاعب في البطولة: يحيى خالد (مصر)

هداف البطولة: أوريلين تشيتومبي (الكونغو الديمقراطية)

وتستضيف مصر النسخة المقبلة أيضا من بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في يناير 2024.

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