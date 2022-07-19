لا مزيد من "لويس سواريز" في إسبانيا.. نجم غرناطة ينتقل إلى مرسيليا

أعلن نادي أوليمبيك مرسيليا الفرنسي عن توصله لاتفاق مع غرناطة الإسباني للتعاقد مع لويس سواريز.

وذكر مرسيليا أن سواريز تلقى الضوء الأخضر بالسفر إلى مرسيليا للخضوع للكشف الطبي في الساعات المقبلة.

ولم يذكر النادي الفرنسي أي تفاصيل خاصة بمدة العقد حتى اللحظة.

Communiqué officiel | Luis Suárez L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/BW50aWspMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

وهبط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي، ليرحل سواريز صوب الدوري الفرنسي.

الكولومبي سواريز (24 عامًا) انضم إلى غرناطة قادمًا من واتفورد في صيف 2020 مقابل 7 ملايين يورو.

وخاض سواريز 73 مباراة مع غرناطة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5.

وبدأ سواريز مسيرته في ليونيس الكولومبي، ولعب معارًا إلى غرناطة (ب)، قبل أن ينتقل إلى واتفورد عام 2017.

ولم يخض سواريز أي مباراة في الدوري مع واتفورد، وخرج معارًا لـ بلد الوليد (ب) وجيمناستيك وريال سرقسطة.

ويمتلك لويس سواريز 4 مباريات دولية مع كولومبيا، خاض أولها تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان مرسيليا قد فعّل بند الشراء في عقود ماتيو جيندوزي من أرسنال، وجينكيز أوندر من روما، وأركاديوش ميليك من نابولي، وباو لوبيز من روما.

كما تعاقد مرسيليا مع إيزاك توريه قادمًا من لوهافر.

ورحل الأرجنتيني خورخي سامباولي عن تدريب مرسيليا مؤخرًا، وعوضه الكرواتي إيجور تودور.

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