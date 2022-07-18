الأهلي يوافق على سفر الشحات لإجراء جراحة الركبة في قطر

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب اجتماع مساء اليوم الإثنين بالموافقة على سفر حسين الشحات لدولة قطر لإجراء جراحة الركبة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

ومن المنتظر أن يجري الشحات جراحة الركبة وخوض فترة تأهيل في قطر للتعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية.

وعلم FilGoal.com أنه من المتوقع أن يكون الشحات جاهزا للعودة للتدريبات الجماعية والمباربات بعد شهر أو شهر ونصف من إجراء العملية الجراحية.

وأعلن الأهلي في الخامس من يوليو تعرض حسين الشحات لإصابة بقطع في غضروف الركبة عقب الخضوع لآشعة.

وخاض الشحات الموسم الجاري 34 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

وإجمالا منذ انتقاله لصفوف الأهلي خاض 140 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 30.

وحقق الشحات (30 عاما) 8 ألقاب منذ انتقاله للأهلي في يناير 2019.

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