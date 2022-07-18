لا جديد في الترتيب.. دربي المتوسط سلبي بين الاتحاد السكندري والمصري

على شاطيء البحر المتوسط، حسم التعادل المباراة بين النادي المصري والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالتعادل دون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري فيما يأتي المصري في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

التشكيل

حرس صبحي سليمان مرمى الاتحاد السكندري في غياب أحمد يحيى بعد أزمته الأخيرة، فيما عاد حسام حسن للعب بثلاثي دفاعي بإعادة عمرو موسى كقلب دفاع ثالث بجانب أحمد علاء، وإسلام أبو سليمة.

أحداث المباراة

بدأ أصحاب الأرض تهديد مرمى المصري سريعا في الدقيقة الرابعة عن طريق كرة مقوسة من صبري رحيل لكن أمسكها عصام ثروت حارس المرمى بنجاح.

ورد المصري في الدقيقة السادسة عن طريق رأسية من جانب إسلام أبو سليمة لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وصوب كريستوفر مابلولو عند الدقيقة الثامنة من يمين منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المصري بنجاح.

وصوب محمد عنتر عند الدقيقة الـ12 من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للاتحاد.

وضاعف المصري محاولاته على المرمى في الدقيقة الـ20 عن طريق حسن على الذي سدد كرة مقوسة من ركنية لكن أبعدها صبحي سليمان بنجاح.

ليأتي الرد سريعا من جانب الاتحاد السكندري عند الدقيقة الـ24 عن طريق عبد الله نصيب لكنها مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، ضاعف المصري جهوده على المرمى عند الدقيقة الـ51. طولية مهدها محمد عبد اللطيف "جريندو" بصدره إلى عمرو مرعي الذي سدد على الطائر من حدود الست ياردات، لكن في العارضة.

واستمرت محاولات المصري على المرمى بعد ركلة حرة من جانب عموري عند الدقيقة 71 لكن شتتها دفاع الاتحاد بنجاح.

واستفاق الاتحاد مع الدقائق الأخيرة عند الدقيقة 86 عن طريق بنيامين بواتينج الذي استلم كرة عرضية من مابولولو وسددها على الطائر لكنها اعتلت العارضة.

وحاول جريندو قبل أن تفظ المباراة أنفاسها الأخيرة خطف الفوز بعد عرضية من أحمد الشيخ، لكن الكرة مرت بجانب القائم بقليل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة الـ29 في المركز الـ11، ويرتفع رصيد المصري للنقطة الـ28 في المركز الـ12.

اقرأ أيضا:

الكشف عن أندية تشارك الزمالك حق رعاية مصطفى محمد

تغييرات في عقود لاعبي الدوري المصري

موقف تذاكر قمة نهائي الكأس

تفاصيل مران الزمالك

تصريحات نارية من تين هاج عن رونالدو