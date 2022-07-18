بعد نهاية الراحة.. تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

مران الأهلي استعدادا لنهائي كأس مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات.

وخاض الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، اشتملت على جانب بدني وتدريبات خططية.

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مشوار الأهلي في كأس مصر:

دور الـ 32: فاز على النصر 2-1

دور الـ 16: فاز على إنبي 1-0

ربع النهائي: فاز على بيراميدز 2-1

نصف النهائي: فاز على بتروجت 2-0

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 21 يوليو الجاري في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وبلال علام.

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