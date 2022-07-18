أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الجزائر تهزم غينيا وتخطف البطاقة الخامسة لبطولة العالم

خطف منتخب الجزائر البطاقة الإفريقية الخامسة المؤهلة إلى بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في بولندا والسويد في يناير المقبل.

وتغلب محاربو الصحراء على منتخب غينيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحسم منتخب الجزائر المباراة المثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة بنتيجة 27-26 ليتأهل إلى بطولة العالم.

وكان المنتخب الجزائري قد ودع منافسات ربع النهائي بالخسارة أمام مصر.

ويحصد منتخب الجزائر المركز الخامس في بطولة إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006 والتي أقيمت في تونس.

ويعتبر منتخب الجزائر ثاني أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة الإفريقية برصيد سبع مرات.

وبذلك ضمن منتخب الجزائر التواجد في المجموعة الخامسة من بطولة العالم المقرر إقامتها بالسويد وبولندا.

وتقع الجزائر في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات ألمانيا وقطر وصربيا.

ويتأهل منتخب الجزائر إلى بطولة العالم في نسختها الـ 28 للمرة السادسة عشر في تاريخه.

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