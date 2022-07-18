أمم إفريقيا لـ كرة اليد - المغرب يعادل إنجازه التاريخي بحصد البرونزية.. وتونس تحقق أسوأ مركز

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كرة يد

حصد منتخب المغرب برونزية بطولة أمم إفريقيا في نسختها الخامسة والعشرين لكرة اليد بعد الفوز على تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغلب أسود أطلس على منتخب تونس بنتيجة 28-24 ليحصد منتخب المغرب البرونزية للمرة الثانية في تاريخه كأفضل إنجاز للفريق بعد برونزية نسخة 2006 والتي أقيمت في تونس.

بينما حقق منتخب تونس أسوأ مركز في تاريخه بعدم تحقيق ميدالية قارية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

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وكان منتخب تونس قد حقق من قبل اللقب عشر مرات كأكثر المنتخبات تتويجا، بينما حصد الفضية ثماني مرات والبرونزية في ست مناسبات.

وكان منتخب الجزائر خامس المتأهلين إلى بطولة العالم 2023 في يناير بعد حصد المركز الخامس في إفريقيا عقب الفوز على غينيا.

ويحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006.

ويغيب نسور قرطاج عن المباراة النهائية للمرة الأولى منذ نسخة 2002، وذلك بعد الخسارة من مصر في نصف النهائي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السابعة من بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا.

ويقع أسود أطلس بجوار منتخبي كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية في انتظار بطل إفريقيا بين مصر وكاب فيردي لمرافقته في المجموعة.

أما منتخب تونس فيقع في المجموعة الثامنة من بطولة العالم بجوار منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين.

وشارك منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا في كافة نسخها الـ25 السابقة ولم يسبق لهم الحصول على المركز الرابع أو عدم التتويج بميدالية من قبل.

وتقام منافسات بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل بدولتي بولندا والسويد.

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