تين هاج: جمهور يونايتد سيستمتع بمشاهدة إريكسن لهذه الأسباب

يؤمن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن جماهير فريقه ستستمتع كثيرا بمشاهدة كريستيان إريكسن في مباريات الشياطين الحمر.

قبل أيام، وقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على عقد لمدة 3 سنوات مع يونايتد.

وقال تين هاج عن إريكسن: "إنه لاعب يمتلك خبرة طويلة. لقد لعب في بلدان عديدة مثل إيطاليا وهولندا وإنجلترا، لذلك فهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا".

وأضاف لموقع ناديه "إريكسن لاعب كرة قدم رائع وأعتقد أن الجماهير ستستمتع بمشاهدته، لأنه مبدع ولديه أفكار خلاقة".

سيكون يونايتد ثالث فريق للدنماركي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توتنام وبرينتفورد.

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وواصل "أعتقد أن مهاجمينا سيكونون سعداء بالعمل معه، لأنه اللاعب الذي يمكنه صناعة الكثير من الأهداف لهم".

وتابع "لم يكن هدفنا في سوق الانتقالات هو ضم اللاعبين وحسب، ولكن ضم اللاعبين المناسبين لنا.

وأتم المدرب الهولندي "أنا سعيد حقًا لأننا نجحنا في التعاقد مع كريستيان إريكسن".

لاعب الوسط الدنماركي خاض 115 مباراة مع منتخب بلاده.

يوم الجمعة، أعلن مانشستر يونايتد ضمه كريستيان إريكسن رسميا في صفقة انتقال حر قادما من برينتفورد رسميا.

وأشار يونايتد عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب الدنماركي وقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2025.

وأصبح بذلك صاحب الـ30 عاما ثاني صفقات يونايتد الصيفية بعد الهولندي تيريل مالاسيا القادم من فينورد، قبل أن يضم ليساندرو مارتينيز من أياكس.

وقال إريكسن لموقع يونايتد الرسمي: "مانشستر يونايتد ناد خاص ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ مسيرتي معه".

وواصل "لقد حظيت بامتياز اللعب في ملعب أولد ترافورد عدة مرات لكن للقيام بالأمر وأنا أرتدي القميص الأحمر فهذا شعور مدهش".

وعن مدربه الجديد إريك تين هاج قال: "لقد رأيت عمل إريك في أياكس وأعرف مدى التفاصيل والتحضيرات التي يقوم بها هو وجهازه المعاون".

وواصل "بشكل واضح هو مدرب رائع وبعد الحديث معه عرفت الكثير عن رؤيته وكيف يود رؤية الفريق يلعب".

وأتم إريكسن حديثه قائلا: "أنا أشعر بالإثارة بشأن المستقبل، ومازال لدي طموحات في اللعبة وأعرف أن هناك الكثير لأحققه وهذا هو المكان المثالي لأكمل فيه رحلتي".

أما جون مورتو المدي الرياضي ليونايتد قال: "كريستيان أحد أفضل صناع اللعب في أوروبا خلال مسيرته ولا توجد مفاجأة أنه كان أمامه أكثر من اختيار في الصيف الجاري، لذا أنا سعيد بقدرتنا على إقناعه أن هذا هو النادي المناسب له".

وأتم "بالإضافة لقدراته التكتيكية الرائعة، فكريستان سوف يضيف الكثير من الخبرة والقيادة والمهارات للفريق، ونحن نتطلع لرؤية تلك المنافع وقدراته في الملعب خلال الموسم المقبل".

وكان إريكسن يعد أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في توتنام تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو وكون هجوما قويا مع هاري كين وديلي آلي وسون هيونج مين ووصل معهم لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة من ليفربول في 2019.

وفي عام 2020 انتقل إريكسن إلى إنتر ميلان ولكنه لم يشارك كثيرا وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل لكنه بقى وساهم في التتويج بلقب الدوري.

وخلال يورو 2020 التي أقيمت في 2021 بسبب تأثيرات جائحة كورونا وأمام فنلندا سقط إريكسن فجأة دون تدخل من أحد.

وبعد الفحوصات تبين وجود مشكلة تتعلق بلقبه واضطر لتركيب جهاز تنظيم دقات القلب.

وبعدها لم يكن له مسموحا اللعب في الدوري الإيطالي مجددا بسبب القيود الطبية وحالته الصحية لكنه عاد منتصف الموسم الماضي إلى إنجلترا مع الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي برينتفورد.

ومع برينتفورد شارك إريكسن في 11 مباراة وسجل هدفا وصنع أربعة آخرين.

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