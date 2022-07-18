جابر: ممنوع دخول أي شخص لمعسكر منتخب الشباب.. ونحاول ضم ثنائي محترف في ألمانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

محمود جابر - المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003

شدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على عدم السماح لأي شخص بالدخول إلى معسكر الفراعنة، مؤكدا أن ما قيل في الأيام السابقة حول ذلك مجرد شائعات.

وقال محمود جابر عبر قناة صدى البلد: "منعنا والد أحد اللاعبين من الاطمئنان على ابنه بعد إصابته في مباراة ودية نظرا لأن دخول أي شخص للمعسكر ممنوع".

وأضاف "عرفت من هو الشخص المسؤول عن هذه الشائعة ومصدرها في السعودية".

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وواصل "نسافر للمشاركة في كأس العرب للشباب بقائمة بها 3 لاعبي محترفين وهو أحمد نادر السيد في البرتغال وصلاح باشا في إيطاليا وعبد اللطيف أبو قورة في أمريكا".

وأكمل "أرسلنا خطابا إلى نادي بوخوم الألماني لضم محمد طلبة لقائمة البطولة ولكن الأزمة كانت في عدم استخراجه لجواز السفر المصري حتى الآن وفي المستقبل سنستخرج له كل الأوراق المصرية".

وأشار "نتواصل أيضا مع بعض اللاعبين المحترفين ومن بينهم مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وهو يريد اللعب للمنتخب الأول أو الأولمبي فقط ولكن نحاول ضمه لمنتخب الشباب".

وأتم تصريحاته "سنحاول ضم المحترف الذي سيمثل إضافة لمنتخب الشباب".

وأعلن محمود جابر المدير الفني للمنتخب عن قائمة الفراعنة للمشاركة في كأس العرب للشباب. (طالع التفاصيل)

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها السعودية، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان والصومال، بمنافسات كأس العرب للشباب 2022.

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