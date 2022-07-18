الكومي: اللاعب الذي راتبه 20 مليون جنيه يحصل على أكثر من رئيس الجمهورية

يرى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن رواتب اللاعبين في الدوري المصري أصبحت كبيرة للغاية ولا تعبر عن المردود الذي يقدمه اللاعبين مع أنديهم ومنتخب مصر.

وقال الكومي عبر قناة الشمس: "اللاعب الذي يحصل على 20 مليون جنيه في العام يحصل بذلك على راتب أكبر من راتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد".

وأضاف "لماذا يحصل لاعب في الأهلي أو الزمالك على 20 مليون جنيه، ماذا فعل لفريقه أو لمنتخب مصر ليحصل على ذلك المبلغ، فقط فشل في الفوز بكأس الأمم الإفريقية وفشل في التأهل لكأس العالم".

وتابع "مصروفات فريق كرة القدم في أي نادي في الوقت الحالي أصبحت كبيرة للغاية سواء مرتبات اللاعبين أو الانتقالات أو المكافآت".

وأكمل "أي نادي في الدوري المصري يدفع رواتب لاعبين أكثر من 100 مليون جنيه في الموسم".

وواصل "خطة مجلس إدارة الإسماعيلي أن نحقق بطولة خلال فترة تواجدنا في النادي بعد فترة غياب طويلة عن منصات التتويج أو المنافسة".

وأتم تصريحاته "كان ينقص الإسماعيلي الروح وعودة الروح هي أهم شيء، والجهاز الفني له دور مهم في ذلك".

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