رومانو: ديبالا يقترب من روما.. تفاصيل العرض الرسمي لأولوية مورينيو

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

كشفت تقارير صحفية عن تقدم روما بعرض رسمي لضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس السابق في صفقة انتقال حر.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن عرض روما يقدم 6 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة لوجود متغيرات.

وسيقرر ديبالا وبيئته المحيطة قريبا ماذا سيفعلون بشأن العقد المعروض عليهم لمدة 3 سنوات، حيث ينتهي في صيف 2025.

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ويحاول روما إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، حيث يعتبره جوزيه مورينيو مدرب الفريق أولوية قصوى.

في الإطار ذاته كشف سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو أن العقد مدته 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال أونا إن صافي الراتب سيكون 3 مليون يورو، كما نال ديبالا وعدا بالحصول على الرقم 10 بعد التوقيع.

وارتبط سابقا قطبي ميلانو (ميلان وإنتر ميلان) بضم بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

وشارك الأرجنتيني مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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