ماني: هذا هو هدفي البسيط مع بايرن

حدد ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الجديد هدفه مع الفريق وهو الفوز بكل البطولات التي سيشارك فيها.

وأعلن بايرن ميونيخ هذا الصيف ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يوروبعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال ماني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كل لاعب لديه أهداف في مسيرته، وأنا هدفي بسيط، الفوز بكل الألقاب الممكنة مع هذا النادي الرائع".

وأضاف "عندما تلعب لفريق مثل بايرن ميونيخ فهدفك هو التتويج بالبطولات".

وتابع "أنا محظوظ بالتواجد مع هؤلاء اللاعبين الرائعين ومسؤولي النادي، الجميع يتعامل معي بشكل جميل".

🗣️ "My target is simple... it's to win all the titles possible with this great club." Sadio Mane says he wants win every trophy possible with Bayern Munich 🏆 pic.twitter.com/7TPzhKPSXi — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2022

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: "لطالما اعتقدت أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي للتطور".

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وتابع عن مدربه يوليان ناجلزمان: "كان من المهم التعرف عليه وعلى المشروع. عندما شرحوا لي أفكارهم كنت مندهشا. لم أكن مضطرا للتفكير مرتين، هذا هو الفريق المناسب لي ".

وأضاف "حياتي مليئة بالتحديات، وأنا أحبها، نحن فريق قوي للغاية معا. نريد الفوز بكل شيء وجميع اللاعبين هنا جاهزون للفوز بالألقاب".

وتابع "لقد عملت بجد في حياتي للعب في أحد أكبر الأندية في العالم وعندما تلعب لبايرن فأنت تعلم ما يمكن أن تتوقعه".

ومن جانبه، قال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ: "نحن فخورون بتعاقدنا مع لاعب مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ واحد من أفضل الأندية في العالم".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "تمكنا من الحصول على لاعب من الطراز العالمي. إنه مرن للغاية وسريع وخطير للغاية وقد أحببت ذلك منذ البداية. يريد الفوز بالألقاب وانتهى به الأمر في النادي المناسب".

وأضاف " لهذا السبب من المهم للغاية أن يكون لدينا لاعبون مثل ماني في صفوفنا، الكل هنا يريد أفضل المكاسب الممكنة ودوري الأبطال. نريد أن نبدأ فريقا يمكنه فعل ذلك".

حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي قال: "ساديو نجم عالمي، نحن سعداء وفخورون بأنه سيعززنا. إنه ليس فقط لاعب كرة قدم عظيم، ولكنه أيضا بعقلية رائعة".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

























كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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