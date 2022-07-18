أس: رونالدو قد ينتقل إلى أتليتكو مدريد

ربطت تقارير إسبانية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بخطوة مفاجئة في مشواره.

رونالدو يقترب من الرحيل من قلعة أولد ترافورد هذا الصيف، فهو لم ينضم لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد حتى الآن.

وذكرت جريدة أس الإسبانية أن رونالدو قد يلتحق هذا الصيف بأتليتكو مدريد، غريم ريال مدريد الذي تألق كريستيانو في صفوفه لسنوات عديدة.

وأفاد تقرير الجريدة الإسبانية الشهيرة بأن رونالدو نجح في إقناع سيميوني بضمه إلى أتليتكو مدريد، وشدد على ترحيب المدرب الأرجنتيني بتدريبه.

ولا يستطيع أتليتكو مدريد تحمل صفقة مثل ضم كريستيانو رونالدو الآن، إذ أن النادي بحاجة لبيع لاعبين أولا قبل أن يبدأ حتى في التفكير بضم البرتغالي، حسب التقرير.

كما أوضح التقرير أن الخطوة لن تكون سهلة على الدون الذي قد يواجه ثورة جماهيرية من مشجعي ريال مدريد حين ينتقل إلى غريمهم.

ونفى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الأنباء التي ربطته بالعودة إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي من جديد.

جاء ذلك عقب انتشار صور لسيارة منسوبة إليه في ملعب لشبونة.

وتتبع رونالدو أحد هذه المنشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليرد بكلمة واحدة فقط: "زائف".

وكان رونالدو قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003 قادما من لشبونة، لتبدأ رحلته الشهيرة في كبرى المسابقات الأوروبية.

بعد 6 سنوات انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009، وقضى معه 9 سنوات بات خلالها هدافه التاريخي.

وفي 2018 انتقل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس، وقضى معه 4 سنوات، قبل أن يعود إلى مانشستر في أغسطس 2021

ماذا حدث؟

بدأت تكهنات رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مع عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع حديث عن رغبة البرتغالي للانتقال لناد آخر لمواصلة أرقامه في البطولة التي يسيطر عليها.

وصول الهولندي إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد جاء معه بعض الهدوء بعدإعلان تمسكه بالبرتغالي في مؤتمر تقديمه.

في 22 يونيو، مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أنالبرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية للفريق وأن هذا قد يكون سببا في رغبته في الرحيل رغم عدم وجود أي مشاكل مع تين هاج.

بدأ بعدها مباشرة خروج تقارير عن اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالدوبعد رحيل ليفاندوفسكي قبل أن يتم نفيها.

في 25 يونيو، كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك عن اجتماع بين تود بويلي مالك تشيلسي الجديد وخورجي مينديز وكيل أعمال رونالدولمناقشة بعض الأمور من ضمنها احتمالية انتقال البرتغالي.

رد مانشستر يونايتد على كل التكهنات كان بتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

صحيفة "ذا تايمز" في 2 يوليو أكدت أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل برغبته في الرحيل.

خبر تزامن مع عدم تواجد رونالدو في أول تدريبات الفريق بعد العودة من العطلة وأعلن النادي غيابه "لأسباب عائلية" مع تدربه في البرتغال.

غياب تواصل حتى السفر للجزء الأول من الفترة التحضيرية للفريق في بانكوك.

تليجراف أوضحت في 5 يوليو أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه بعض القلق من التعاقد مع رونالدو وأن مالك النادي تود بويلي هو أكثر المتمسكين بتواجده.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" في 9 يوليو أن كريستنيانو رونالدو حصل على مكافأة إضافية قبل أيام قليلة من طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد.

تين هاج في المؤتمر الصحفي يوم 11 يوليو قبل مواجهة ليفربول الوديةشدد على أن رونالدو ليس للبيع.

ولم ينضم رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم حتى الآن.

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