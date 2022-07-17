سيراميكا يفوز مجددا.. هدف شادي حسين العالمي يزيد أوجاع المقاولون

تغلب سيراميكا كليوباترا على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل شادي حسين هدف الفوز في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

النتيجة رفعت رصيد سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثامن بـ 32 نقطة من 25 مباراة، فيما استمر المقاولون في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 20 نقطة من 24 مباراة.

صاروخ شادي

سقط أحمد علي مهاجم المقاولون داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 6 ولم يحتسب الحكم شيئا، لتراجع تقنية الفيديو اللقطة وتؤيد قرار الحكم.

وفي الدقيقة 11 سدد باسم علي كرة مرت بجوار القائم، فيما حاول أحمد علي برأسية في الدقيقة 15 تصدى لها عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 28 سدد عبد الرحمن خالد "جبنة" كرة مرت فوق العارضة، فيما أهدر شادي حسين انفرادا بالمرمى بتسديدة سهلة تصدى لها حسن شاهين حارس المقاولون.

وفي الدقيقة 45 سدد محمود نبيل كرة تصدى لها شاهين من جديد، ولكن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لم يتمكن حارس المقاولون من الدفاع عن مرماه أكثر من ذلك..

أطلق شادي حسين تسديدة قوية من مسافة بعيدة غافلت الحارس المتقدم عن مرماه، وسكنت الشباك لتدون هدف المباراة الشرعي الوحيد.

صاعقة قتلها الفيديو

بدأت تبديلات المقاولون في الدقيقة 55 بنزول مامادو نياس وعمر بسام بدلا من أحمد علي وعبد الرحمن جبنة، وبالفعل سدد نياس كرة ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 64 حل أحمد داوودا ومحمد حمدي زكي بدلا من كريم مصطفى وأحمد الشيمي، ثم سدد مصطفى سعد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 66.

حاول كوامي بونسو في الدقيقة 68 ولكن حسن شاهين عاد للتصدي، وفي الدقيقة 72 اختتم المقاولون تبديلاته بنزول أحمد كابوريا بدلا من باسم علي.

على الناحية الأخرى افتتح سيراميكا تبديلاته بنزول عبد الرحمن بودي بدلا من مصطفى سعد في الدقيقة 78، ثم أتى حمزة مجدي بدلا من شادي حسين في الدقيقة 82.

وتلاهما خالد صبحي وباسم مرسي بدلا من محمد إبراهيم وشريف دابو في الدقيقة 86.

في الدقيقة 88 أتى هدف التعادل من عرضية كابوريا وتسديدة محمود عبد العزيز، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو للقطة تبين أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها، ليلغى الهدف.

النتيجة رفعت رصيد سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثامن بـ 32 نقطة من 25 مباراة، فيما استمر المقاولون في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 20 نقطة من 24 مباراة.

وحقق سيراميكا فوزه الثاني على التوالي بعد خماسيته في شباك الاتحاد السكندري.

فيما فشل المقاولون في تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

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