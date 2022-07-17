مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سعر إبراهيم عادل 5 ملايين يورو

لا يمانع بيراميدز التخلي عن لاعبه الشاب إبراهيم عادل، ولكن بشرط أن يحصل النادي على قيمة مالية كبيرة مقابل بيعه.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وكشف مصدر مسؤول في نادي بيراميدز لـFilGoal.com: "بيراميدز لن يفرط في إبراهيم عادل إلا في حالة واحدة فقط وهو أن يكون المبلغ المالي المعروض فيه لا يمكن رفضه".

وأضاف "السعر المبدئي الذي حدده النادي لكل يقبل التفاوض على إبراهيم عادل هو 5 ملايين يورو".

وواصل "إبراهيم عادل موهبة كبيرة ولا يزال في بداية مسيرته ولا يمكن التنازل عنه بسهولة خاصة وأنه أحد أبناء قطاع الناشئين في بيراميدز ويؤكد نجاح تجربة مشروع النادي الذي ينافس على البطولات المحلية والقارية".

وانتقل المصدر للحديث عن رمضان صبحي قائلا: "رمضان لاعب كبير وفي حالة رحيله عن بيراميدز سيكون للاحتراف الأوروبي فقط".

ولعب إبراهيم عادل البالغ من العمر 20 عاما مع بيراميدز بشكل عام منذ تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي 74 مباراة في مختلف البطولات.

سجل خلالها 22 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

كذلك انضم لمنتخب مصر الأول وشارك معه في 4 مباريات.

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