في الجول يكشف - نانت يتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مصطفى محمد.. قيمة الانتقال وكواليس التفاوض

الأحد، 17 يوليه 2022 - 23:03

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد يحتفل مع كريم أكتورك أجلو أمام بيشكتاش بالدوري التركي

علم FilGoal.com أن جالاتا سراي التركي ونانت الفرنسي قد توصلا لاتفاق مبدئي بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الأول إلى الثاني.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل وتوصل الطرفان لاتفاق مبدئي".

وأضاف "الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع وجود أحقية للشراء، والقيمة الإجمالية 6 مليون يورو".

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وأوضح "هناك اتفاق مبدئي بالفعل. في المراحل المتقدمة للمفاوضات طلب جالاتا سراي 7 مليون يورو، ليصل الطرفان إلى نقطة اتفاق عند 6 مليون".

وتابع المصدر "تمت الموافقة على العرض المالي، والآن بانتظار الاتفاق النهائي على تفاصيل العقد وطرق الدفع، وحين يتم التوصل إليه خلال ساعات سيغادر مصطفى محمد معسكر جالاتا سراي للتوقيع مع نانت".

وكان جالاتا سراي أعلن سابقا ضم مصطفى من الزمالك نهائيا بعقد يمتد لـ2025.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم -الأحد- أن هناك مفاوضات من نادي نانت لضمه.

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