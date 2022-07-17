إعلان قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العرب

الأحد، 17 يوليه 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة الفراعنة للمشاركة في كأس العالم للشباب المقامة في السعودية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان والصومال، بمنافسات كأس العرب للشباب 2022.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

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وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وتنطلق البطولة يوم 20 يوليو في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – محمد عادل أمين

الدفاع: عمر فايد – عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – أحمد رفاعي – إياد العسقلاني – مؤمن محمود – محمود بسيوني – رأفت خليل

الوسط: خالد عوض – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم – ماجد هاني – طارق علاء – أحمد رشدي – عبد اللطيف أبو قورة – عمر الساعي

الهجوم: يوسف حسن – أحمد نادر حواش – محمد أحمد مرسي – صلاح باشا

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