كرة طائرة - رئيس الاتحاد: مدرب المنتخب لم يحترم اللاعبين وكان له الكثير من الأخطاء

يرى ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة المصري أن جيدو فيرمويلين المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع الجميع.

وقال ياسر قمر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "جيدو فيرمويلين مدرب المنتخب أخبرنا أنه لن يفوز في أي مباراة خلال دورة ألعاب البحر المتوسط ورغم ذلك حصدنا المركز الثامن وبسبب أخطائه والإصابات كان من الممكن أن نظهر بشكل أفضل".

وأضاف "المدرب لم يستمع إلينا عندما أخبرناه بضرورة التعامل بشكل أفضل مع اللاعبين".

وأكمل "الكل أجمع أن المدرب يمتلك قدرات فنية عالية، لكن طريقة تعامله مع اللاعبين والجهاز المعاون والاتحاد سيئة للغاية".

واستمر في تصريحاته "اتفقنا مع المدرب على بعض الأشياء ولكن عندما حضر تغير كل شيء".

وشدد "من الصعب أن أجد مدربا في الوقت الحالي. إذا تعاقدت مع مدرب أجنبي لن يجد الوقت الكافي لحفظ أشكال اللاعبين".

وأردف "حسن حسني مساعد المدرب السابق سيكمل ونمنحه الفرصة بنفس الجهاز، واتخذنا قرارا بذلك أمس".

وأتم تصريحاته "نحن نجهز منتخبا جديدا، وهذا اتفاقنا مع وزير الرياضة. نستعد لأولمبياد 2024 وكل ما يحدث الآن فترة إعداد بالنسبة لنا، بعد مجالس منحلة ولجان مؤقتة وظروف لم تسمح بالانتقال السلس من جيل لآخر".

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