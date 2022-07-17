أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الكونغو الديمقراطية تحقق المركز السابع على حساب أنجولا

الأحد، 17 يوليه 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

أمم إفريقيا لكرة اليد - أبرز صور تونس والكونغو الديموقراطية

تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على أنجولا في مباراة تحديد المركز السابع لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وفاز المنتخب الكونغولي الديمقراطي بنتيجة بنتيجة 30-28.

وخسر منتخب أنجولا مباراة التأهل لخوض المنافسة على المركز الخامس، وذلك على يد غينيا بنتيجة 39-36.

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فيما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر بنتيجة 40-39.

ويلعب منتخب الجزائر ضد غينيا غدا في مباراة تحديد المركز الخامس، وبالأحرى تحديد خامس المتأهلين إلى كأس العالم 2023 عن قارة إفريقيا.

وضمنت منتخبات مصر وكاب فيردي وتونس والمغرب المقاعد الأربعة الأولى ببلوغ الدور نصف النهائي.

وتغلب منتخب مصر على تونس بنتيجة 29-27، ليلاقي كاب فيردي في النهائي، بينما يلعب تونس والمغرب لتحديد المركز الثالث.

وتلعب جميع المباريات الثلاث المتبقية يوم الإثنين 18 يوليو.

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