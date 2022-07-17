قصير يتسيد الهواء ولا يعرف الألم.. كيف يلعب ليساندرو مارتينيز صفقة يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد ضم ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس كثالث صفقات الصيف الحالي، بعد تيريل مالاسيا من فينورد وكريستيان إريكسن من برينتفورد.

اللاعب الأرجنتيني الذي كان يستهدفه أرسنال، يجيد اللعب كمدافع وظهير أيسر ولاعب وسط مدافع أيضا، وسنحاول التعرف على أسلوب لعبه من خلال تقرير "كروس بار".

يعتبر مارتينيز أحد أفضل -إن لم يكن أفضل- قلوب الدفاع الذين يجيدون لعب الكرة في الدوري الهولندي (Ball-playing defender)، حيث يملك أرقام تمرير ضخمة للغاية، مما يجعله سلاحا هجوميا هاما لأياكس من آخر خطوط الملعب الخلفية.

يتوافق ذلك مع ميل أياكس الفطري للاستحواذ على الكرة والهيمنة على الخصم، وبذلك يبدأ ليساندرو عملية اللعب ويوفر التمريرات التي يتغذى عليها النادي الهولندي.

ورغم أن طوله لا يتجاوز 175 سم، إلا أنه قوي للغاية في الصراعات الهوائية، ويحقق متوسط مراوغات مميز يظهر مدى راحته في التعامل مع كرة القدم، ناهيك عن تميزه في التمرير كما وكيفا.

فوق كل ذلك تظهر الخريطة الحرارية لثنائياته الدفاعية مدى حبه لخوض هذه الثنائيات، حيث يراكم أرقام مرتفعة باستمرار على صعيد التدخلات والاعتراضات.

يقول عنه أفراد عائلته إنه "لا يعرف كلمة الألم"، ويحب التحدي لأقصى درجة.

بالنظر إلى نوعية تمريراته، فهو يميل لنقل الكرة إلى الأمام، ولديه توازن مميز يجعله يحافظ على نسق ثابت لأرقام تمريراته، وبالطبع يعتمد على يسراه الأقوى حتى يسهل الأمور على نفسه ولا يضع نفسه تحت طائلة إساءة التمرير بقدمه الأضعف.

وإذا وجد مارتينيز نفسه في موقف مشابه يمكن أن يسفر عن تمريرة خاطئة، فهو لا يمانع المراوغة والخروج من هذا الموقف لفتح الطريق أمام فريقه.

بكلمات أخرى، ليساندرو مارتينيز يتفوق في مواقف واحد ضد واحد، سواء كان هو حامل الكرة أو المدافع الساعي لاستعادتها.

تريد مدافعا ثالثا في الخلف ستجده. تريد مدافعا في خط رباعي ستجده أيضا. أما إذا كنت تريد دورا يتغير بين قلب دفاع ثالث وظهير أيسر في تحولات خططية معينة، فهو خير من يجيد هذه اللعبة، تحت قيادة إريك تين هاج نفسه في أياكس، واليوم في مانشستر يونايتد.

وبالنظر لكونه يجيد اللعب في خط الوسط أيضا، لن يجد صعوبة في أداء وظيفة الظهير الذي ينضم باتجاه الوسط في الدوري الإنجليزي، وبالنظر إلى سرعته أيضا، فهو يجيد إيقاف المرتدات كثيرا.

بالنظر لأرقام الدوري الهولندي في الموسم الماضي، دقة تمرير اللاعب تصل إلى 88.9%، ومتوسط عدد تمريراته في المباراة يصل إلى 81.8، كما يرسل كرات طولية بمعدل 5.4 في المباراة الواحدة.

أما في الدفاع، فهو يملك معدل 2 في التدخلات بالمباراة الواحدة و1.9 في الاعتراضات، و0.8 على صعيد ارتكاب المخالفات، ومعدل تعرضه للمراوغة في المباراة الواحدة يبلغ 0.3.

ورغم تأخر مركزه، إلى أنه يقدم 0.7 تمريرة مفتاحية في المباراة الواحدة، ويراوغ بمعدل 0.6، ويتحصل على المخالفات بمعدل 0.5.

السؤال الأخير عن مدى تأقلمه في الدوري الإنجليزي تتوقف إجابته على ما سيفعله تين هاج ومدى تأقلمه وتأقلم مانشستر يونايتد عموما على أفكاره، إلا أن معاناة مارتينيز الأكثر توقعا ستكون القوة البدنية التي يتطلبها مركز قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، وبناء عليه، فإن إجابة هذا السؤال لن تتوقف فقط على الوقت، بل على توظيف تين هاج للاعب وللمنظومة بصورة عامة.

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